Demet Özdemir-Can Yaman çifti kural bozmadı!

Giriş: 04.03.2019 - 12:50 | Güncelleme:  

Aşk yaşadıkları konuşulan Demet Özdemir ile Can Yaman, önceki akşam Etiler'deki bir restoranda yemek yedi. Yanyana görüntü vermekten kaçınan ve bunun için gittikleri yerleri ayrı ayrı terk eden çift, kuralı bozmadı. Mekanı önce Can Yaman, daha sonra ise arkadaşları ile birlikte Demet Özdemir terk etti

  • 1Demet Özdemir-Can Yaman çifti kural bozmadı! - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, aşk yaşadıkları konuşulan Demet Özdemir ile Can Yaman, önceki akşam Etiler'deki bir restoranda yemek yedi. Uzun süre mekanda başbaşa kalan ikiliye ilerleyen saatlerde arkadaşlarıda eşlik etti. Yanyana görüntü vermekten kaçınan ve bunun için gittikleri yerleri ayrı ayrı terk eden çift, kuralı bozmadı. 

  • 2Demet Özdemir-Can Yaman çifti kural bozmadı! - Magazin haberleri
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    Mekanı önce Can Yaman, daha sonra ise arkadaşları ile birlikte Demet Özdemir terk etti. 

  • 3Demet Özdemir-Can Yaman çifti kural bozmadı! - Magazin haberleri
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    Arkadaşları ile yemek yediklerini söyleyen Demet Özdemir, aşk sorularını geçiştirerek mekandan ayrıldı. 

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  • 5Demet Özdemir-Can Yaman çifti kural bozmadı! - Magazin haberleri
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