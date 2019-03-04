Demet Özdemir-Can Yaman çifti kural bozmadı!

Aşk yaşadıkları konuşulan Demet Özdemir ile Can Yaman, önceki akşam Etiler'deki bir restoranda yemek yedi. Yanyana görüntü vermekten kaçınan ve bunun için gittikleri yerleri ayrı ayrı terk eden çift, kuralı bozmadı. Mekanı önce Can Yaman, daha sonra ise arkadaşları ile birlikte Demet Özdemir terk etti