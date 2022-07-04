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Demet Özdemir'den bikinili poz

Geçtiğimiz hafta şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Demet Özdemir, soluğu tatilde aldı. Güneşin ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, bikinisiyle objektif karşısında poz verdi

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  • Demet Özdemir'den bikinili poz - Magazin haberleri

    Oğuzhan Koç (37) ile Demet Özdemir (30), yaklaşık 2 yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar vermişti. Koç ile geçtiğimiz hafta aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Özdemir, ardından tatile çıktı.
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    Tatil sezonu açıldı, ünlü isimler Ege ve Akdeniz'e koştu! İşte objektiflere yansıyan renkli kareler...
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