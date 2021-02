'14 ŞUBAT'IN ÖNEMİ YOK'



14 Şubat Sevgililer Günü'nün çok önemli olmadığını söyleyen Demet Özdemir, "Benim içime sorarsanız o kadar da önemli değil her gün güzel zaten" şeklinde konuştu.



Bestemsu Özdemir'in, "Başroller takipçi sayısına göre seçiliyor." açıklamasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Özdemir, "Yüksek ihtimalle tabi etkiliyordur ama yetenek ve çalışma azmi de önemli. Bunların dışında her proje için her iş için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Yetenek olmadığı zaman ne kadar uzun süreli bir iş yapabilirsin emin değilim" dedi.

FAKE HESABI YOK



Muhabirlerin, "Sosyal medya da fake hesap kullanıyor musunuz?" sorusuna Demet Özdemir, "Hiç fake hesabım olmadı. Kesin çok kötü patlarım." cevabını verdi.