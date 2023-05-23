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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinde: Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım

Demet Özdemir önceki gün eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım. Benim özelim paylaşamam" dedi

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  • Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinde: Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım

    28 Ağustos 2022'de evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, boşanma kararı almıştı. Yaptıkları ortak açıklamada, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldık" demişti. Çift, 8 Mayıs'ta da anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini bitirmişti.
  • Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinde: Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özdemir, önceki gün eski eşi Oğuzhan Koç’un evinden çıkarken görüntülendi.
  • Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinde: Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım

    Yaklaşık iki saat içerde kalan Özdemir, çıkışta kendisini bekleyen gazetecileri görünce "Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım. Benim özelim paylaşamam" dedi.
  • Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinde: Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım

    Özdemir muhabirlerin "Oğuzhan Koç ile arkadaş kalabildiniz mi?" sorusuna "Hiçbir zaman aramız bozulmadı zaten" yanıtını verdikten sonra otomobiline binerek uzaklaştı.
  • Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinde: Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım

    DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de evlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Özdemir ile Koç'un ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Söz konusu iddiaya göre; Demet Özdemir, evi terk ederek eski evine geri dönmüştü.
  • Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinde: Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım

    "PARTİDE UYGUNSUZ TAVIRLAR SERGİLEDİ" İDDİASI

    İddia tam olarak şöyleydi; arkadaşları 26 Şubat'ta Demet Özdemir'in 31'inci yaş günü için evde bir parti düzenlemişti. Oğuzhan Koç, partide uygunsuz tavırlar sergileyerek, eşini kızdırmıştı. Özdemir de bunun üzerine evi terk etmişti.
  • Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinde: Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım

    "DİZİNİN YÖNETMENİYLE KARAVANDA UYGUNSUZ BİR ŞEKİLDE YAKALANDI" SÖYLENTİSİ

    Bir başka iddiaya göre ise; Demet Özdemir ile rol aldığı dizinin yönetmeniyle çekimler esnasında karavanda uygunsuz bir şekilde yakalanmıştı.

    Demet Özdemir, bu iddialar üzerine bir açıklama yaparak söylentilerin doğru olmadığını dile getirmişti. Demet Özdemir, 'Karavanda basılma' iddiasıyla ilgili dava açacağının altını kalın bir şekilde çizmişti. Oğuzhan Koç da eşinin açıklamasını paylaşmıştı.
  • Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un evinde: Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım

    "İDDİALAR DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ

    Demet Özdemir, rol aldığı dizinin setinde yeni bir açıklama daha yaparak, bu konuda şunları söylemişti:

    Evliliğimizde sıkıntılar olduğu doğru ancak her evlilikte sorunlar oluyor. Özel hayatımız hassas bir konu. Buna saygı duyulmasını istiyorum. Evi terk ettiğim, evi ayırdığım, eski evime geri döndüğüm iddiaları doğru değil, böyle bir şey yok.

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