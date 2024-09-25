Demet Sağıroğlu, Metin Arolat'a bu sözlerle veda etti
Şarkıcı Demet Sağıroğlu, meslektaşı ve yakın dostu Metin Arolat'ın acısıyla sarsıldıktan sonra duygusal bir paylaşımda bulundu. Sağıroğlu; "Bu acı nasıl hafifler bilemiyorum" dedi
21 Eylül'de sahne aldığı mekânda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat, memleketi İzmir'de toprağa verildi.
Demet Sağıroğlu, gözyaşlarıyla uğurladığı 30 yıllık arkadaşına sosyal medya paylaşımıyla veda etti.
Demet Sağıroğlu, Metin Arolat ile olan fotoğrafı; "30 seneden sonra kardeşciğimin ardından yazabileceğim henüz bir şey yok. Bu acı nasıl hafifler bilemiyorum ama belki sonra yüzlerce güzel ve komik anımızı paylaşabilirim. Mekânın cennet olsun hayatım" ifadeleriyle yayımladı.