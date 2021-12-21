"KAĞIT ÜZERİNDE EVLİ OLMAK BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMİYOR!"

Şener, muhabirlerin, "Evlilik teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorularına ise, "Hiç öyle şeylere girmeyelim. Dediğim gibi; ben bunun cevabını verdim, gönülden bağlıyız zaten. Herhangi bir imzaya gerek yok!" cevabını vermişti.

"Kağıt üzerinde evli olmak bir şey değiştirmiyor!" diyen Şener, "Fark etmiyor, mutlu olalım. Saygı ve sevgi zaten güzel bir şeyler devam eder." açıklamasını yapmıştı.