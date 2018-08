Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay ilk kez konuştu!

Olaylı süreç sonrası geçtiğimiz ocak ayında boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te farklı mekanlarda objektiflere yansıdı. Kutluay bir mekanda tavla keyfi yaparken, Demet Şener ise bir kuaför çıkışı objektiflere yansıdı. Kutluay, eski eşinin "Her şey bittikten sonra da İbrahim evden gitmedi, annemle kendimizi odamıza kilitliyorduk" açıklaması hakkında, "Öyle bir şey yok. Her şeye cevap vermeye kalksam, çok hoş olmayacak. Çocuklarımın huzuru ve mutluluğu için çok konuşmamayı tercih ediyorum. Her söylenene cevap vermemem onun doğru olduğu anlamına gelmiyor" dedi