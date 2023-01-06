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Demirhindi Nedir ve Nasıl Tüketilir? Demirhindinin Harika Faydaları, Yararları ve Zararları Neler?

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HABERTURK.COM

Ülkemizin Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz topraklarında daha sık rastlanan Demirhindi bitkisinin ana yurdunun Habeşistan olduğu söyleniyor. Hindistan ve Mısır başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yetiştirildiği bilinen Demirhindi daha çok Hint Hurması adıyla anılıyor. Gelin, Demirhindi Nedir, Faydaları ve Zararları Nedir sorularının cevaplarına hep birlikte bakalım...

Demirhindi Nedir?

Ağaçta yetiştiği bilinen Demirhindi aslında bir meyvedir ve ağaçtaki şekli keçiboynuzuna benzer. Baklagiller ailesinden bir bitki olan Demirhindi meyveleri kurutulabildiği gibi reçel de yapılabilir. Demirhindinin tadının ekşi olması sebebiyle taze tüketileceği zaman meyvelerinin içinin üzerine toz şeker serpilerek tüketildiği söylenmektedir.

Demirhindi Nasıl Kullanılır?

Demirhindi Faydalarını öğrenenlerin en çok merak ettiği şeylerin başında Demirhindi Nasıl Kullanılır sorusunun cevabı geliyor. Demirhindi meyveleri taze olduğu zaman direkt tüketilebilir, kurutulup baharat olarak kullanılabilir, reçel ve macun yapılabilir.

Demirhindi Faydaları Neler?

Demirhindi Yararları saymakla bitmez çünkü Demirhindi resmen bir vitamin yuvasıdır. Demirhindi Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık dile getirilmektedir çünkü Demirhindinin içinde A, B1, B2, B3, B5 , B6 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, kalsiyum, pektin, demir, sodyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller bol miktarda bulunur. Bu da Demirhindi Faydaları konusunun gündemden düşmemesine neden oluyor.

Demirhindi Yararları şöyle sıralanabilir:

İçerdiği vitaminlerin ve minerallerin etkisiyle antioksidan özelliği öne çıkan Demirhindi öncelikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi mevsimsel ve alerjik hastalıklar olmak üzere kalp ve damar hastalıkları gibi vücut direncine ihtiyaç duyan hastalıklar için de etkilidir.

Demirhindi Çayı ile gargara yapıldığı zaman boğaz ağrılarını hafifler.

Demirhindinin doğal bir ağrı kesici etkisi vardır. Başta eklem ağrıları olmak üzere pek çok ağrıda ağzı kesici olarak etki gösterir.

Demirhindinin sindirim problemlerine iyi geldiği ve sindirimi kolaylaştırdığı da faydaları arasında sayılan özelliklerden.

Demirhindi Şerbeti Faydaları arasında en dikkat çekeni bağırsakları yumuşatıp kabızlık problemlerini gidermesidir.

Demirhindi Cilde Faydaları için Demirhindi yağının kullanılması gerekir. Cilt lekelerinin giderilmesine yardım ettiği söylenen Demirhindi yağının cilde sürülmesi Demirhindi Cilde Faydaları arasında yer alır. Ancak bazı uzmanlar Demirhindi Zararları arasında cilde uygulandığı zaman kaşıntı ve kızarıklık meydana gelebileceğini belirtmiştir. Demirhindi kullanmadan önce bir doktora başvurmalı ve onun onayını almalısınız.

Demirhindi Zararları nedir?

Bu kadar güçlü bir bitki olan Demirhindinin Zararlarından bahsetmemek olmaz. Her şeyde olduğu gibi Demirhindinin de sürekli ya da çok sık çok fazla oranlarda tüketilmesi karaciğer ve diğer organlarda tahribata yol açabilir. Bazı uzmanlar yoğun miktarda demirhindi tüketmenin ölümle bile sonuçlanabildiğini söylemektedir.

Oldukça güçlü bir meyve olan Demirhindi tüketilmeden önce kesinlikle bir hekimin onayının alınması gerekiyor. Özellikle kronik hastalıkları olanlar ya da alerjik reaksiyonlara meyilli olanlar hekime danışmadan demirhindi tüketmemeli.