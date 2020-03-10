Demokrasi ve Atılım Partisi'nde Ali Babacan oy birliği ile genel gaşkan seçildi

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Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini veren Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kurucular Kurulu ilk toplantısını yaptı. Ali Babacan toplantıda oy birliği ile genel başkan seçildi.

İŞTE İLK İSİMLER

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) Pazartesi günü açıklanan Kurucular Kurulu'nda 90 kişi bulunuyor.

AK Parti hükümetlerinde bakanlık yapan Ali Babacan ile birlikte eski bakanlar Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Selma Aliye Kavaf ile bazı eski milletvekilleri de Parti'nin kurucuları arasında yer alıyor.