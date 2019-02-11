ABD'de 2020 seçimleri için aday adaylığını açıklayan Demokrat Senatör Elizabeth Warren, seçim kampanyasına başladı.

Warren, kampanyasının ilk günlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Massachusetts senatörü, seçimlerin yapılacağı 2020 yılında Donald Trump'ın hapiste olabileceğini söyledi.

Trump'ın yerli Amerikalı köklerinden dolayı 'Pocahontas' olarak adlandırdığı Warren, "Her gün ırkçı, nefret dolu, karanlık ve çirkin bir tweet. Adaylar, aktivistler ve medya bu konuda ne yapacak? Her gün bunun peşinden mi gideceğiz?" ifadelerini kullandı.

Trump hakkında yürütülen Rusya ile gizli anlaşma iddiasıyla ilgili soruşturmayı hatırlatan Warren, "2020'ye geldiğimizde, Donald Trump başkan bile olmayabilir. Aslında, özgür bir insan bile olmayabilir" şeklinde konuştu. Warren, özel yetkili savcı Robert Mueller'in soruşturmasını bitirdikten sonra raporunu kamuya açması gerektiğini söyledi.

Warren 2016 yılında Hillary Clinton kampanyası sırasında da öne çıkan Demokratlardan biri olmuştu. ABD'li senatör kariyerinin erken yıllarında kızılderili kökenden geldiğini iddia etmiş, bu nedenle Donald Trump kendisine 'Pocahontas' lakabını takmıştı.