Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar koşullu salıverilmesine belirli bir süre kala denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye ediliyor ve sosyal hayatta cezasının infazına devam ediliyor. Hükümlülerin bu sürede kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma karşılığında cezasını çekmesine de imkan tanınıyor.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞIYORLAR

Habertürk'ten Fevzi çakır'ın haberine göre, hükümlüler bu kapsamda denetimli serbestlik müdürlüklerinde eğitime alınıp meslek edindiriliyor. Ardından da belediyelerin temizlik işlerinde, park ve bahçe bakımı ve korunmasında, okulların temizlik, bakım ve onarım işlerinde, kaymakamlıklarda, karakollarda, kütüphanelerde ve buna benzer birçok kamu kurum ve kuruluşunda çalışıyorlar. Ankara’da bu kapsamda her gün bin mahkum günde 4 saat kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Bazı mahkumlara iş yeri açmaları için hibe desteği almaları bile sağlanıyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRÜ ANLATTI

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, denetimli serbestlik faaliyetlerini Habertürk’e anlattı. Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş olan kişinin koşullu salıverilmesine belirli bir süre kala denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edildiğini belirten Yaşar, “Bu kişilere sosyal hayatlarında cezalarının infazına devam etme olanağı tanınıyor. Denetimli serbestlik, hükümlüler üzerinde bir denetim olanağı sağladığı gibi aynı zamanda onları ıslah etme ve takip etme olanağı da sağlıyor. Mahkemeler bu denetim süresinde kişilerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına da karar verebiliyor” dedi.

Ankara’da hakkında kamu yararına çalışma tedbirine karar verilen 12 bin dolayında yükümlü olduğunu anlatan Yaşar şunları kaydetti: “Biz bu kişilerin meslek edinmelerine dönük çalışmalar yapıyoruz. Bize geldikten sonra onlara suçlu muamelesi yapmıyoruz. Onları topluma kazandırmaya dönük çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temizlik, bakım, onarım gibi işlerini meslek edindirdiğimiz yükümlüler gerçekleştiriyor. Ankara’da onlarca okul, hastane, sağlık ocağı, karakol gibi binaları bu şekilde bakım ve onarımdan geçirdik. Bunun karşılığında herhangi bir ücret de almıyoruz. Şu an bu şekilde günlük bin hükümlü çalışıyor. Bu sayede devlet bütçesine yıllık 12-13 milyon TL katkı sunuyoruz. İstihdam edilen hükümlülerin iş kurmalarına da destek oluyoruz. Örneğin 10 ay önce bize gelen bir madde bağımlısı bizim desteğimizle açtığı iş yerinde 30 işçi çalıştırıyor.”

“BİZE MESLEK KAZANDIRILDI”

Uygulamadan yükümlüler de hayli memnun. Talihsiz olaylar sonucu girdikleri cezaevlerinde ve sonrasında denetim sürecinde meslek edindirildiklerini anlatan yükümlüler, “Bir şekilde cezaevine düştük. Ancak burada bize birer meslek kazandırıldı. Bu sayede ailelerimizin geçimini sağlayabileceğiz” diye konuştu.

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