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HaberlerGündem3. SayfaDengesini kaybetti, canından oldu
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Dengesini kaybetti, sulama kanalında can verdi

Mersin’in Akdeniz ilçesinde sulama kanalının kenarın giden Aykut Alkan, dengesini kaybedip, suya düştü. Akıntıya kapılarak sürüklenen Alkan kurtarılamadı

Dengesini kaybetti, canından oldu
İHA

Mersin'in Akdeniz ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde sulama kanalının kenarına gelen Aykut Alkan (53),dengesini kaybederek suya düştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, akıntıya kapılarak sürüklenen şahsı kurtarmak için kanala atlayan vatandaşlar Aykut Alkan’ı suda bulamadı.

Yakınlarının durumu arama ve kurtarma ekiplerine bildirmeleri üzerine kanalın suyunun kesilmesinden sonra Aykut Alkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. 3 çocuk babası Alkan'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağabeyinin ölüm haberine üzülen kardeşi Tayfun Alkan'ın kalp krizi geçirdiği ve tedavi altında olduğu öğrenildi.

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