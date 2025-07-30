Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Denise Richards'ın eşi Aaron Phypers'ı uzaklaştırma kararını ihlal etti - Magazin haberleri

        Denise Richards'ın eşi Aaron Phypers'ı uzaklaştırma kararını ihlal etti

        Denise Richards, boşanma aşamasında olduğu eşi Aaron Phypers'ı kendisine karşı verdiği geçici uzaklaştırma kararını ihlal etmekle suçladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 15:25 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzaklaştırma kararını ihlal etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'li oyuncu Denise Richards, geçtiğimiz haftalarda eşi Aaron Phypers'ı aile içi şiddetle suçlamış ve mahkemeden geçici koruma kararı aldırmıştı. 54 yaşındaki Richards, 49 yaşındaki eşi Phypers'ın 6 yıllık evlilikleri boyunca birçok kez kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

        Denise Richards'ın avukatı Brett Berman, Aaron Phypers'ın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Denise Richards'ı taciz etmeye devam ettiğini söyledi.

        28 Temmuz Pazartesi günü dosyalanan mahkeme belgelerinde Denise Richards, Aaron Phypers'tan dizüstü bilgisayarını iade etmesini ve içindeki bilgilerin yayılmasının yasaklanmasını talep etti.

        REKLAM

        Denise Richards, mahkeme belgelerinde Aaron Phypers'ın uzaklaştırma kararından bu yana medyaya çaldığı özel bilgileri yayarak birden fazla kez geçici uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini iddia ettiğini ve ayrıca hakkındaki bilgilerin çalınmasının huzurunu bozduğunu dile getirdi.

        Avukat Brett Berman; "Bay Phypers'ı bayan Richards'ın çalınan cep telefonu ve dizüstü bilgisayarındaki hiçbir bilgiyi yaymaması konusunda yazılı olarak uyardık ancak kendisi bunu yapmaya devam ediyor" dedi.

        HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

        Bu açıklamaya itiraz eden Aaron Phypers ise "Hiçbir şey çalınmadı ve hiçbir şey kaybolmadı. Belki de bayan Richards'ın ahlaki pusulası hariç... Koruma emrini ihlal ettiğim veya Denise'in dizüstü bilgisayarını ya da cep telefonunu çaldığım yönündeki asılsız iddiaları kesinlikle reddediyorum. Bu iddialar, itibarımı zedelemek ve gerçeği gizlemek için silah olarak kullanılıyor" açıklamasını yaptı.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denise Richards
        #Aaron Phypers
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Terörsüz Türkiye'de Anadolu şenliği
        Terörsüz Türkiye'de Anadolu şenliği
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!