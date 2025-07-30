Denise Richards'ın eşi Aaron Phypers'ı uzaklaştırma kararını ihlal etti

ABD'li oyuncu Denise Richards, geçtiğimiz haftalarda eşi Aaron Phypers'ı aile içi şiddetle suçlamış ve mahkemeden geçici koruma kararı aldırmıştı. 54 yaşındaki Richards, 49 yaşındaki eşi Phypers'ın 6 yıllık evlilikleri boyunca birçok kez kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Denise Richards'ın avukatı Brett Berman, Aaron Phypers'ın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Denise Richards'ı taciz etmeye devam ettiğini söyledi.

28 Temmuz Pazartesi günü dosyalanan mahkeme belgelerinde Denise Richards, Aaron Phypers'tan dizüstü bilgisayarını iade etmesini ve içindeki bilgilerin yayılmasının yasaklanmasını talep etti.

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Denise Richards, mahkeme belgelerinde Aaron Phypers'ın uzaklaştırma kararından bu yana medyaya çaldığı özel bilgileri yayarak birden fazla kez geçici uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini iddia ettiğini ve ayrıca hakkındaki bilgilerin çalınmasının huzurunu bozduğunu dile getirdi.

Avukat Brett Berman; "Bay Phypers'ı bayan Richards'ın çalınan cep telefonu ve dizüstü bilgisayarındaki hiçbir bilgiyi yaymaması konusunda yazılı olarak uyardık ancak kendisi bunu yapmaya devam ediyor" dedi.