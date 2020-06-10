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Deniz Akkaya'nın sabah sporu

Manken Deniz Akkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Müzik dinleyerek, spor yapan Akkaya, muhabirlere "Kolay gelsin" demeyi de ihmal etmedi

Deniz Akkaya
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Manken Deniz Akkaya, önceki gün sabah saatlerinde Bebek'te görüntülendi. Güzel havayı fırsat bilen Akkaya, sahilde müzik dinleyerek, spor yaptı.

Kendisini görüntüleyen muhabirlere el sallayarak, "Kolay gelsin" diyen Akkaya, spor kıyafeti ile de dikkat çekti.

KOL KASLARI ŞAŞIRTTI

Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde spor yaparken çekilen görüntüleri takipçileriyle paylaşmıştı. Ağırlık çalışırken kol kaslarını gösteren Akkaya, takipçilerini şaşırtmıştı.

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