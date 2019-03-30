Deniz Akkaya'nın kol kasları şaşırttı

Giriş: 30.03.2019 - 15:08 | Güncelleme:  

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akkaya, bu kez spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı

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    Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akkaya, bu kez spor yaparken çekilen görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Ağırlık çalışırken kol kaslarını gösteren Akkaya, takipçilerini şaşırttı. Eski mankenin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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