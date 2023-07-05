Deniz kenarında cansız bedeni bulundu

İHA

İzmir'de deniz kenarında vatandaşlar tarafından cansız beden bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bolçova ilçesi İnciraltı Kent Ormanı sahilinde meydana geldi. Deniz kenarında bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin epilepsi hastası Mustafa Uçarer (47) olduğu tespit edildi.

İlk belirlemelere göre Uçarer'in boğularak öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Mustafa Uçarer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.