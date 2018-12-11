- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Türk Deniz Kuvvetleri 9. deniz üssünü Doğu Karadeniz’e kuruyor. 60 dönümlük arazide kurulması planlanan üs Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Limanı’nda lojistik destek sağlayacak.
İHA'nın haberine göre, Türk Deniz Kuvvetleri’nin 4 denizde bulunan 8 üssüne bir yenisi daha ekleniyor. Trabzon’un Sürmene ilçesinde 60 dönümlük arazide kurulması planlanan 9. Deniz üssü fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanmanın ana vurucu unsurlarına lojistik destek sağlayacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ile birlikte Temmuz ayında ilçedeki Çamburnu Limanı’nda deniz üssünün kurulacağını bölgeyi gezmişti. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ekonomisine katkı sağlaması planlanan deniz üssünde çok sayıda asker ve memurun görev yapacağını öğrenildi.
YÖRE ESNAFI SEVİNÇLİ, TERSANECİLER KAYGILI
Yöredeki esnaflardan Ertan Malkoç, lojistiğin ekonomik ve sosyal anlamda bölgeye katkılar sağlanacağını inandığını belirterek “Bu katkıyı sağlayabilecek bir altyapı bu bölgede var. Yüzyıllardır burada gemi ve takalar yapılıyor. Altyapı anlamında burada bulunan kalifiyeli elemanlar sayesinde sıkıntı çekilmeyecektir. Ekonomik olarakta bölgeye bir girdisi olacaktır. Burada böyle bir adımın atılması bölge için çok isabetli. Bir deniz üstü yapılacak. Bakım, onarım merkezi olarak geçeceğini biliyoruz. Karadeniz’de bakım ve onarım merkezi zaten burası” dedi.
Çamburnu Limanı’nda uzun yıllardır tersanecilik yapan Kemal Şengün ise, “Bize o yönde bir bilgi gelmedi. Bir deniz üstü yapılacağını biz duyduk. Ama buraya ne yapacaklarını bilmiyoruz. Tersane şeklinde bir üs yaparsalar ilçeye katkısı olur. Ama buraya dışardan gelen bot yanaşıp istirahat ederek giderse ne kadar katkısı olur ona bir şey diyemeyeceğim. Bize zararı ve karı ne olur bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.