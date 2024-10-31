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        Haberler Magazin Deniz Pulaş: Her baktığımda içimi yakan fotoğraf - Magazin haberleri

        Deniz Pulaş: Her baktığımda içimi yakan fotoğraf

        Emekli manken Deniz Pulaş, 9 yıl arayla kaybettiği dostları Sertaç Boztepe ve Hasan Yalnızoğlu ile fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:27
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        "Her baktığımda içimi yakan fotoğraf"
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        Sertaç Boztepe, 2015'te henüz 42 yaşındayken uzun süre mücadele ettiği kansere yenilerek yaşamını yitirdi.

        Sertaç Boztepe ile aynı dönemde mankenlik yapan Hasan Yalnızoğlu da 20 Ekim 2024'te pankreas kanseri nedeniyle vefat etti.

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        Sertaç Boztepe ve Hasan Yalnızoğlu ile yakın dost olan Deniz Pulaş, birlikte yer aldıkları fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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        Deniz Pulaş; "Her baktığımda içimi yakan fotoğraf. Nurlar içinde yatın canım dostlarım. Hasan Yalnızoğlu, Sertaç Boztepe. Çok sevdik sizi. Hayat, maalesef sizi kaybetti. Mekânınız cennet olsun..." notunu düştü.

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        #deniz pulaş
        #Sertaç Boztepe
        #Hasan Yalnızoğlu
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