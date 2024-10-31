Deniz Pulaş: Her baktığımda içimi yakan fotoğraf

Sertaç Boztepe, 2015'te henüz 42 yaşındayken uzun süre mücadele ettiği kansere yenilerek yaşamını yitirdi.

Sertaç Boztepe ile aynı dönemde mankenlik yapan Hasan Yalnızoğlu da 20 Ekim 2024'te pankreas kanseri nedeniyle vefat etti.

REKLAM Sertaç Boztepe ve Hasan Yalnızoğlu ile yakın dost olan Deniz Pulaş, birlikte yer aldıkları fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.