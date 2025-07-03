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        Haberler Objektife Takılanlar Deniz Seki: O defteri komple kapattım - Magazin haberleri

        Deniz Seki: O defteri komple kapattım

        Deniz Seki, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Birisiyle çok sessiz ve sakin bir arkadaşlığım var ama evlilik bana göre değil. Anne olmak istemediğime karar verdim ve o defteri komple kapattım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 08:16 Güncelleme: 03.07.2025 - 08:16
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        "O defteri komple kapattım"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz Seki, 55'inci yaşını arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy'deki bir mekânda kutladı.

        Deniz Seki, "İyi ki doğmuşum, sanki yeniden doğuyormuşum gibi çok mutluyum. Sevdiğim dostlarımla doğum günü kutlaması yapacağız. Bu sene içimden böyle kutlamak geldi. Bedenen ve fiziken kendimi çok iyi hissettiğim bir dönemdeyim. Kendi irademle 15 - 20 kilo verdim" dedi.

        Deniz Seki
        Deniz Seki

        "ANNE OLMAK İSTEMEDİĞİME KARAR VERDİM"

        Özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Deniz eki, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu mekânın adını söyleyemiyorum ama anlamı yakut. Yakut da kırmızı bir taş. O yüzden kırmızı giymek istedim. Uzun zamandır doğum günümü kutlamıyordum. Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Zamanında bu konulardan çok hırpalandım. Birisiyle çok sessiz ve sakin bir arkadaşlığım var ama evlilik bana göre değil. Anne olmak istemediğime karar verdim ve o defteri komple kapattım."

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        #deniz seki
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