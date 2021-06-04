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DenizBank, dolar, Euro ve Çin Yuanı para birimlerinde 1 yıl vadeli toplam 410 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre Çin Yuanı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonu olması açısından da önem taşıyan kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak.

Emirates NBD Bank PJSC’nin aracı banka olduğu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve ICBC Turkey Bank A.Ş. koordinatörlüğünde gerçekleşti. İşlemin ardından DenizBank’ın sendikasyon kredilerinin büyüklüğü 1.3 milyar dolara ulaştı.

1 MİLYAR DOLAR TAZE KAYNAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ekonomimize katkı sağlayacak yeni kaynağı ülkemize getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ateş şöyle devam etti; “Covid 19 salgınının küresel çapta yarattığı zorlu koşullara karşın seküritizasyon, sendikasyon ve diğer işlemlerimizle yılın ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolar taze kaynağı uluslararası piyasalardan temin edebilmek, Bankamız, sektörümüz ve ülke ekonomimizin gücünü ortaya koyması bakımından gurur verici.

410 Milyon Dolar tutarındaki bu sendikasyonumuzun öne çıkan bir özelliği de; Çin Yuanı cinsinden dilime sahip olması. Ülkemizde bir sendikasyon işleminde bu ilk kez gerçekleşiyor. Müşterilerimize farklı coğrafyalarda çözüm ortağı olmak ve dış ticaret finansmanı ihtiyaçlarına destek olmak uzun yıllardır önceliklerimiz arasında. Aynı desteği, Türkiye ile Çin arasında gelişen ilişkilere paralel olarak bu ülke ile iş yapan müşterilerimize de yoğunlukla vermekteyiz. Çin Yuanı cinsinden TCMB reeskont kredisini, yine 2017 yılında ilk kez kullandıran Türk Bankası DenizBank olmuştu. Önümüzdeki dönemde, Çin bağlantılı dış ticaretin finansmanına verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz. Kredinin tüm taraflara hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”.