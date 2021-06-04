Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaBankacılık
ABONE OL

Denizbank'a 410 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Denizbank 410 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı. Söz konusu işlem Çin Yuanı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonu oldu

Denizbank'a 410 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
HABERTURK.COM

DenizBank, dolar, Euro ve Çin Yuanı para birimlerinde 1 yıl vadeli toplam 410 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre Çin Yuanı dilimi içeren ilk Türk banka sendikasyonu olması açısından da önem taşıyan kredi, turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak.

Emirates NBD Bank PJSC’nin aracı banka olduğu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve ICBC Turkey Bank A.Ş. koordinatörlüğünde gerçekleşti. İşlemin ardından DenizBank’ın sendikasyon kredilerinin büyüklüğü 1.3 milyar dolara ulaştı.

1 MİLYAR DOLAR TAZE KAYNAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ekonomimize katkı sağlayacak yeni kaynağı ülkemize getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ateş şöyle devam etti; “Covid 19 salgınının küresel çapta yarattığı zorlu koşullara karşın seküritizasyon, sendikasyon ve diğer işlemlerimizle yılın ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolar taze kaynağı uluslararası piyasalardan temin edebilmek, Bankamız, sektörümüz ve ülke ekonomimizin gücünü ortaya koyması bakımından gurur verici.

410 Milyon Dolar tutarındaki bu sendikasyonumuzun öne çıkan bir özelliği de; Çin Yuanı cinsinden dilime sahip olması. Ülkemizde bir sendikasyon işleminde bu ilk kez gerçekleşiyor. Müşterilerimize farklı coğrafyalarda çözüm ortağı olmak ve dış ticaret finansmanı ihtiyaçlarına destek olmak uzun yıllardır önceliklerimiz arasında. Aynı desteği, Türkiye ile Çin arasında gelişen ilişkilere paralel olarak bu ülke ile iş yapan müşterilerimize de yoğunlukla vermekteyiz. Çin Yuanı cinsinden TCMB reeskont kredisini, yine 2017 yılında ilk kez kullandıran Türk Bankası DenizBank olmuştu. Önümüzdeki dönemde, Çin bağlantılı dış ticaretin finansmanına verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz. Kredinin tüm taraflara hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BDDK, sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmelik yayımladı
PARABDDK'dan banka ve müşteri sırrı düzenlemesi
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı
PARAPiyasalarda gözler ABD istihdam verisinde
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
PARABankaların döviz mevduatı arttı
Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 605 milyon dolar oldu
PARAMerkez'in toplam rezervleri arttı
Bankacılık sektörünün aktifleri 6,5 trilyon lirayı aştı
PARABankacılık sektörünün net kârı açıklandı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 850 milyar oldu
PARATüketici kredileri arttı
TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar lira
PARAMerkez'den yeri repo ihalesi
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
PARAPiyasalar Fed'e odaklandı
Kredi faiz oranları 3 Haziran 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranı GÜNCEL
PARABankaların kredi faiz oranları
Son dakika haberi: TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Erken gevşeme beklentisi kalkmalı
PARATCMB: Erken gevşeme beklentisi kalkmalı