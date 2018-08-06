Denizbank, 1938 yılında, Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla bir devlet bankası olarak kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 Eylül 2012'den itibaren Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir.

Yurtiçinde ve Bahreyn'deki toplam 708 adet Denizbank şubesinin yanı sıra, DenizBank AG’nin toplam 43 adet şubesi bulunmaktadır.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Denizbank hafta içi hergün mesaiye sabah 09:00’da başlar. Öğle tatiline 12:30’da giren Denizbank, 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar mesaiye devam eder. Denizbank, hafta sonu yani Cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.

Denizbank ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, 1 Ocak, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

DENİZBANK İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

Denizbank Genel Müdürlüğü, Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Denizbank Genel Müdürlüğüne 0 212 348 20 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Denizbank Müşteri Hizmetleri telefon numarası 444 0 800

Denizbank Bireysel Telefon Bankacılığı telefon numarası 0 850 222 08 00

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