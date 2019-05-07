Paketler halinde denize yayıldı

Balıkesir’de batana tekneden denize paketler halinde yayılan 1 ton 126 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Ayvalık’ta Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Maden Adası güney kıyısında ambalajlanmış halde bir paket görerek Jandarma ekiplerine bilgi verdi. Ambalaj içerisinde vakumlanmış halde bulunan 26 kilogram skunk olduğu tespit edildi.
HELİKOPTERLE BÖLGEDE TARANDI, 1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ
Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından bölgede yapılan keşif uçuşu esnasında; Ayvalık Yellice Adası açıklarında ahşap bir teknenin battığı, Yellice ve Kamış Adaları bölgelerinde denize yayılmış vaziyette paketlerin olduğu görüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Yellice ve Kamış Adası bölgelerinde yapılan araştırmalar sonucunda; 1.100 kilogram skunk ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Batan teknenin V.Y isimli şahsa ait olduğu ve teknenin aşırı yüklemeden dolayı su alarak battığı ortaya çıktı. Tekne sahibi V.Y. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.İ.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüpheli de aranıyor.
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