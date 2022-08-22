DHA

Akdeniz'de son yıllarda yayılım gösteren istilacı türler arasında, balon balığı gibi balıkların yanı sıra bazı bitkiler de bulunuyor. Antalya Körfezi'nde ilk olarak 1995 yılında sadece bir noktada görülen, diğer canlıların yaşam alanlarını engellediği gerekçesiyle 'katil yosun' olarak adlandırılan Caulerpa Taxifolia, bugünlerde 20 kilometrelik alanda yayılım gösterdi. 'Katil yosun', denizdeki çoğu canlılarca da tüketilemediği için çok hızlı yayılıyor. Antalya Körfezi'nde 12 ile 35 metre derinlikleri arasında görülen tür, ürettikleri yüksek oksijen nedeniyle 'denizlerin akciğeri' olarak tanımlanan deniz çayırları (Posidonia Oceanica) için de tehdit oluşturuyor. Deniz çayırlarının etrafını kapatarak, fotosentez yapmasını engelleyen 'katil yosun', yerli yosun türlerinin yerini almaya başladı.

KONYAALTI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ 'Katil yosun'un Akdeniz'e gelişi ve kısa süredeki dağılımı hakkında çalışma yürüten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, belirli istasyonlarda dalış yapıyor. Prof. Dr. Gökoğlu, yosunu son olarak Konyaaltı Sahili'nde yaptığı dalışta görüntüledi. 'YERLİ TÜRLERİN YERİNİ ALIYOR' Akdeniz ekosisteminin hayvansal değişikliklerin yanı sıra bitkisel anlamda da değişiklikler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Antalya Körfezi'ne birçok yeni alg türü geldiğini görüyoruz. Bu yosun türleri yerli türlerin yerini almaya başladı. Burada 'katil yosun' olarak adlandırılan 'Caulerpa Taxifolia'nın değişik türleri var. Buna benzer birçok yosun türünü Antalya Körfezi'nde görüyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz" dedi.