Alınan bilgiye göre, Göveçlik Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde bir erkeğe ait cansız beden gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre, polis ekipleri, boynu ve ayaklarından pazar yerinin çatısına destek olan kolon demirine iple bağlanmış cesedin, mahallede yaşayan ve akşam saatlerinden itibaren haber alınamadığı belirtilen Saffet Göven'e (66) ait olduğunu belirledi.

Yanında tarım ilacı kutusu bulunan Göven'in cansız bedenini, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.