Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Denizli'de çıkan fabrika yangınında 2 kişi dumandan etkilendi - Güncel haberler

        Denizli'de çıkan fabrika yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tekstil fabrikasında yangın çıktı. Komşu fabrikadan yardım için gelen ve bu sırada dumandan etkilenen 2 kişi Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 23:13 Güncelleme: 25.04.2024 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fabrika yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bozburun Mahallesi 7068 Sokak'taki bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Komşu fabrikadan yardım için gelen ve bu sırada dumandan etkilenen 2 kişi Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fabrikadaki bazı pamuk balyaları kullanılamaz hale geldi.

        Yangın diğer alanlara sıçramadan söndürüldü. ​​​​​​​

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Denizli
        #denizli haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek