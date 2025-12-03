Evdeki yangında 1 kişi öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 03.12.2025 - 01:45 Güncelleme: 03.12.2025 - 01:45
Çamlık Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evde yapılan incelemede, Ali Rıza Epik'in (42) hayatını kaybettiği belirlendi.
Epik'in cenazesi, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf: AA, temsilidir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ