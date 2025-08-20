Denizli'de feci kaza! 2 ölü, 1 ağır yaralı
Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak hurdaya döndü. Feci kazada 2 genç hayatını kaybetti, ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı'nda Sabri Tığlı (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 GENÇ KAZA YERİNDE ÖLDÜ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Tığlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.