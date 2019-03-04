Denizli'de halk oyunları heyecanı yaşandı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün her yıl organize ettiği Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Şampiyonası gerçekleştirildi. Uzun bir hazırlık dönemi geçiren halk oyunları ekipleri sahnede en iyi performansı sergilemek için yarıştı.

Düzenlemeli ve düzenlemesiz dalda 13 takımdan 330 sporcunun katıldığı şampiyona, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmalar minikler, yıldızlar ve gençler kategorisi'nde yapıldı.

Habertürk'ten Aslı Yarlık'ın haberine göre 'Minikler' kategorisinden başlayarak sırayla sahne alan ekiplere, uyum ve performansları doğrultusunda puan verildi. Yarışma sonunda dereceye giren takımlar kupalarını düzenlenen törenle aldı.

Yıldızlar Düzenlemesiz Kategorisi

1.Sarayköy Spor Halk Oyunları Topluluğu

2.Laodikya Gençlik ve Spor Kulübü

3.Denizli Dans Gençlik ve Spor Kulübü