Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Merkezefendi ilçesi İsrafil mevkisinde bugün saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.
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