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        Haberler Gündem Denizli'de otobüsün minibüs ve hafif ticari araca çarpmasıyla 3 kişi öldü

        Denizli'de otobüsün minibüs ve hafif ticari araca çarpmasıyla 3 kişi öldü

        Denizli'nin turistik beldesi Pamukkale'de yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 00:07 Güncelleme: 03.09.2023 - 00:13
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        Denizli'de feci kaza
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde biri otobüs 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir turizm firmasına ait otobüs, Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesinde bir minibüs ve hafif ticari araca çarptı.

        Otobüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı.

        Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Ekipler hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan bazı yaralıları bulundukları yerden çıkartarak ambulanslara sevk etti.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #pamukkale
        #Denizli
        #haberler
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