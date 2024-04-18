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        Haberler Gündem Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Denizli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 21:39 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:39
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Mehmet Arda Saylan (18) idaresindeki motosiklet, Hüseyin Çokal Caddesi'nde yoldan "U" dönüşü yapmaya çalışan O.K. (64) yönetimdeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Saylan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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