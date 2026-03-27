Denizli'de simit fiyatına zam geldi
Denizli'de, artan hammadde ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek simit fiyatına zam yapıldı
Giriş: 27.03.2026 - 11:14
Denizli'de 13 Ocak 2025'ten bu yana 15 TL'den satılan 100 gramlık simit fiyatın zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte simit fiyatın yaklaşık yüzde 33 oranında zamlandı.
İHA'nın haberine göre, fırıncı esnafının bir süredir beklediği fiyat güncellemesiyle birlikte, yeni tarife 1 Nisan sabahı itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yapılan düzenleme sonrası simit, Denizli genelinde tezgahlarda 20 TL'den satışa sunulacak. Fiyat artışının, özellikle artan un, enerji ve işletme giderlerinden kaynaklandığı belirtildi.
