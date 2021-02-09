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HaberlerGündemYASAK GELDİ! Denizli'de toplantı ve gösteriler yasaklandı! Haberler
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Denizli'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 1 ay yasak

Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere 1 ay süreyle yasak getirildi

YASAK GELDİ! Denizli'de toplantı ve gösteriler yasaklandı! Haberler
İHA

Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile, pandemiyle mücadele, salgını yavaşlatmak amacıyla kent sınırları içerisinde 1 ay süre ile her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler yasaklandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, koronavirüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Koronavirüs salgını ile mücadelenin gelinen aşamasında vaka sayıları belli bir düzeye inmiş olmakla beraber, zaman zaman vakalarda artış eğiliminin izlenmesi, kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan hastalıkların eklenmesi ve bununla beraber mutasyona uğramış koronavirüsün yayılım hızının yüksekliğini göz önünde bulunduruldu. Yeniden vaka artışının önüne geçilebilmesi için fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı bazı etkinliklerin kısıtlanması gerektiğini açıklayan Denizli Valiliği, konu ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararı açıkladı.

BİR AY SÜREYLE YASAKLANDI

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Bu kapsamda Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto eylemi ve benzeri etkinliklere bugünden itibaren 1 ay süre ile müsaade edilmemesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

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