Denizli'nin Çardak ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
KAZA İLÇE GİRİŞİNDE MEYDANA GELDİ
Afyonkarahisar-Denizli yönünde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile ters yönden gelen Beytullah Kanıcı idaresindeki TIR, Çardak girişinde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 YOLCU İLE TIR SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki Sevgi Aktaş ile TIR sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otobüsteki 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, TIR şoförünün yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerlediği ileri sürüldü.
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