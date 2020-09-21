AA

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Kartal Gölü ve çevresindeki 1300 yıllık anıt karaçamların bulunduğu orman, görsel şölen sunuyor.

AA'nın haberine göre Beyağaç ilçesinin güneyinde 2 bin 295 rakımlı Çiçekbaba Dağı'nın kuzeye bakan yamacında buzul vadisinde oluşmuş moren set gölü ile çevresi, biyoçeşitliliği ile dikkati çekiyor.

Aralarında 1300 yıllık anıt ağaç niteliği gösteren fertlerin olduğu, ortalama 750-800 yaşındaki karaçam ormanı ile Milli Parklar ve Yaban Hayvanı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilen Kartal Gölü ve çevresi, nadir orman ekosistemine sahip.

Doğal güzelliğin bozulmadan korunmasının sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için koruma altına alınan, Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanının bulunduğu 1903 rakımlı Kartal Gölü ve çevresindeki 1500 hektar alan, zengin bitki florası ile ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

"BÖLGEYİ TURİZMLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay yaptığı açıklamada, ilçede tarım ve hayvancılığa dayalı yaşamın sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların refah seviyesini artırmak adına bölgeyi turizmle buluşturmak istediklerini anlatan Akçay, şunları söyledi:

"Beyağaç'ımızın doğal güzellikleri, saymakla bitiremeyeceğimiz derecede çok. Beyağaç ile Köyceğiz arası yaklaşık 50 kilometre. Bu yolun Beyağaç sınırları içerisindeki kısmını geçtiğimiz yıllarda tamamladık. Mülkiyeti belediyemize ait, bu yol üzerinde değişik rakımlarda değişik özellikleri olan yaylalar var. Yaklaşık 1000 rakımındaki Yumaklı Yaylası, biraz ileride 1300 rakımlarında Karagöl Yaylamız var. Daha ileride 1450 rakımında Topuklu Yaylamız var, suyuyla, yayla özelliğiyle bu bölgenin en güzel yaylalarından biri. Burada belediyemizin de yapmış olduğu birtakım tesisleşmeler var, bungalov evler var. Oraya özellikle sahil kesimindeki, Muğla kesimindeki insanlar daha ziyade yoğun bir şekilde geliyorlar."

"BU ANIT KARAÇAM ORMANLARI TESCİLLENMİŞ DURUMDA"

Beyağaç'ın en büyük doğal güzelliklerinden, en büyük hazinelerinden birinin, Kartal Gölü ve çevresindeki "anıt karaçam ormanı" olduğunu ifade eden Akçay, şöyle konuştu:

"Tabii bu anıt karaçam ormanları tescillenmiş durumda. Yaklaşık 1500 hektarlık bir alan, tabiatı koruma alanı içerisinde muhafaza ediliyor. Burada 1400 yaşına yakın, 1300 yaşının üzerinde birey anıt karaçam ağaçları var. Orman anlamında da 750-800 yıllık ağaçlarımız var ve biz bunlara hiçbir şekilde koruma altında olduğu için dokunmuyoruz. O şekilde göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Kartal Gölü de doğal güzelliğiyle ziyaretçileri cezbediyor. Burası vatandaşlarımızın piknik yapabileceği, gezebileceği, dinlenebileceği, eğlenebileceği yerlerden biri. Çadır kurmak suretiyle burada kamp yapma imkanı var. Tabii doğal güzellikleri anlatmak çok kolay olmuyor, bunu yaşamak, görmek gerekiyor. Bu vesile ile vatandaşlarımızın bu güzellikleri görmelerini, yaşamalarını istiyorum."

İlçe merkezinde belediyenin imkanlarıyla Avrupa Birliği projesi olarak "Hanay Evler" adıyla taş konaklar yaptıklarını anlatan Akçay, şöyle konuştu:

"İlçemize gelecek olan, yaylalarımıza gelecek olan misafirlerimizin yerli ve yabancı turistlerimizin konaklama ihtiyacını giderecek noktada bir tesisleşmemiz var. Ayrıca bir de Kale Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz Yerel Kalkınma Stratejisi Avrupa Birliği LEADER Projemiz var. İnceğiz Kanyonu'ndan Kale merkezdeki antik kente, oradan Beyağaç-Köyceğiz arasındaki yaylalar, Denizli Kayak Merkezi ve Köyceğiz'den de Dalaman Havalimanı şeklinde bir turizm koridoru oluşturmak istiyoruz ve böylelikle de vatandaşımızın da kırsal turizmden gelir elde etmesini istiyoruz."

Kartal Gölü'ne gezmeye gelenler de bölgeye hayran kaldıklarını dile getirdi.