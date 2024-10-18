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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Boş arazide insan kemikleri bulundu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Boş arazide insan kemikleri bulundu!

        Denizli'de, boş arazide dağınık vaziyette insan kemikleri bulundu. Polis ekiplerinin arazide 109 gündür kayıp alzheimer hastası Nazife Demir'i arama çalışmaları esnasında bulunan kemiklerin yine yaşlı kadına ait olduğu değerlendiriliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:18
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        Boş arazide insan kemikleri bulundu!
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        Denizli'de olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ve Aranan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bölgede 2 Temmuz akşamında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Nazife Demir'in (75) son görüldüğü bölgede çalışmaları sürdürüyordu.

        ARAZİYE GİRİŞLER KAPATILDI

        İHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde bölgede tekrar arama çalışmalarına başlayan ekipler boş arazide dağınık halde insana ait kemikler buldu. Bölgede olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı detaylı inceleme yaparken, araziye tüm girişler kapatıldı. Bölgede incelemelerin tamamlanmasının ardından kemikler Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

        SON GİYDİĞİ KIYAFETLER DE BULUNDU

        Bölgede çalışmaları yürüten ekiplerin kemiklerin yaklaşık 4 aydır kayıp alzheimer hastası Nazife Demir'e ait olduğunu değerlendirdiği öğrenildi. Çalışmaları yürüten ekipler, bölgede yaşlı kadının üzerinde son görülen kıyafetleri de buldu.

        ARAZİDEN YUVARLANDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

        Bölgedeki yapılan incelemeler ve bulunan emarelere göre yaşlı kadının dengesini kaybetmesi sonucu eğimli araziden yuvarlandığı, yaşamını kaybetmesinin ardından hayvanların cesedini parçaladığı değerlendiriliyor. Adli Tıp'a gönderilen kemiklerde yapılacak incelemelerin sonucunda kime ait olduğu kesinlik kazanacak.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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