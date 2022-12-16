Kullandığı motosikletle kaza yapan 13 yaşındaki Kemal, 9 gün sonra yaşamını yitirdi

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde kullandığı motosikletin takla atması sonucu yaralanan ortaokul öğrencisi Kemal Tangı (13), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 7 Aralık'ta Yatağan Mahallesi Serinhisar yolunda meydana geldi. Ortaokul öğrencisi Kemal Tangı´nnı kontrolünü kaybettiği motosiklet, yoldan çıkıp, takla attı. Yola fırlayan kasksız sürücü Kemal Tangı, yaralandı. Tangı, kaza yerine sevk edilen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. İki kez beyin ameliyatı geçiren, tedavisi yoğun bakımda süren Kemal Tangı, 9 gün sonra, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kemal Tangı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Tangı, kılınan cenaze namazı sonrası Serinhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Serinhisar Ramazan ÇETİN

2022-12-16 15:41:38



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