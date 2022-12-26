Denizlispor olağanüstü genel kurula gidecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor olağanüstü genel kurula gidecek

DHA

Denizlispor olağanüstü genel kurula gidecek


DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında evinde önemli rakiplerinden Yeni Malatyaspor'u da 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yapıp kümede kalma yolunda umutlanan Altaş Denizlispor, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, tüzüğün 7'nci maddesine göre ilk oturumun 10 Ocak 2023 yılında saat 18.30'da Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci oturumun 18 Ocak Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacağı ifade edildi. Genel kurulda daha önce şirketleşme kararı alıp 2 kez şirketleşme kongresi yapan yönetimin Denizlispor Sportif A.Ş unvanlı anonim şirketine devri hususunda değerlendirilmesi  için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi gündeme getirilecek.
Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak, ortak olmak, vakıf tesis etmek, konularında da yeni yönetim kuruluna yetki istenecek. Kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Sportif A.Ş. unvanlı anonim şirket ile Denizlispor Kulübü Derneği arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapması ve devir ile ilgili tüm işlemleri yapması için de yeni yönetim kurulu görevlendirilecek. Denizlispor'da mevcut Başkan Mehmet Uz'un ise olağanüstü genel kurulda yeniden aday olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Transfer yasaklısı Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı çıkaramadığı için Futbol Federasyonu'ndan 3 puan silme cezası almıştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-12-26 11:03:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Denizlispor Kulübünün seçimli genel kurulu 10 Ocak'ta yapılacak
YEREL HABERLER Denizlispor Kulübünün seçimli genel kurulu 10 Ocak'ta ...
Denizlili şehit er Hüseyin Kuş, şehadetinin 26. yılında anıldı
YEREL HABERLER Denizlili şehit er Hüseyin Kuş, şehadetinin 26. ...
Denizlispor'dan süper seri
YEREL HABERLER Denizlispor'dan süper seri
Denizli'de "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" düzenlendi
YEREL HABERLER Denizli'de "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim ...
Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Altaş Denizlispor - Yeni Malatyaspor: 3-0
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Yeni Malatyaspor: 3-0
Denizlispor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Denizlispor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
(Görüntülü) HASTA MUAYENE FİŞİNDEN YOLA ÇIKAN JASAT, HIRSIZLIĞI ÇÖZDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HASTA MUAYENE FİŞİNDEN YOLA ÇIKAN JASAT, ...
Hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT, hırsızlığı çözdü
YEREL HABERLER Hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT, hırsızlığı ...
Denizlispor Başkanı Uz'dan 3 puan silme cezasıyla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Uz'dan 3 puan silme cezasıyla ...
Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Denizli'de su kuyusunda bulunan cesetlere ilişkin soruşturmada 2 kişiye tahliye
YEREL HABERLER Denizli'de su kuyusunda bulunan cesetlere ilişkin ...
Denizlispor Başkanı Uz: Maç öncesi puan silme açıklamasını normal görmüyorum
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Uz: Maç öncesi puan silme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.