Merkezefendi, yılın son sınavında



DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın 2022 yılının son maçında zirve ortağı Türk Telekom'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde evinde oynadığı üst üste 4 maçı kazanan, son iç saha sınavında Fenerbahçe Beko'yu yenip liderlikten eden Denizli temsilcisi; 12 maçta 5 galibiyet aldı. Türk Telekom ise 12 maçta 10 galibiyetle Fenerbahçe'yle birlikte zirveyi paylaşıyor.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, Türk Telekom maçına tüm Denizlilileri davet etti. Başkan Veli Deveciler, "Çok önemli bir maça hazırlanıyoruz. Türk Telekom ile evimizde oynayacağız. Bu zorlu maç öncesi eksiklerimiz var. Ancak çok güçlü ve inandığımız bir ekibimiz de var. Bu mücadelenin, kavganın içinde yalnız kalmak istemiyoruz. Dostlarımızı, Denizli'yi ve basketbolu seven herkesi yılın son maçına bekliyoruz. Tüm rakiplerin çekindiği bir takım haline geldik. Birlikte olduğumuzda yenemeyeceğimiz takım yok" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2022-12-29 10:45:42



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