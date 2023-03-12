Denizlispor - Erzurumspor FK: 0-2

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Hüsnü Emre Çelimli
DENİZLİSPOR: Hüseyin Emre (Dk. 90 Berkant), Oğuz, Hakan (Dk. 46 Muhammet Özkal) , Schwechlen, Muhammed Gönülaçar, Gökhan (Dk. 75 Özer), Mustafa, Djedje, Mayi (Dk. 75 Bekir Turaç), Ömer Şişmanoğlu
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Fırat), Cengizhan, Batuhan, Estrela, Celal (Dk. 89 Eyüp), Alican (Dk. 62 Özgür), Rosheuvel (Dk. 83 Shala), Eren
GOLLER: Dk. 74 Özgür, Dk. 80 Eren (Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Oğuz (Denizlispor), Estrela (Erzurumspor)
SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği 26'ncı hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 74'üncü dakikada Özgür, 80'inci dakikada Eren kaydetti. Bu sonuçla Erzurumspor 21 puana ulaşırken, Denizlispor 17 puanda kaldı.
11'inci dakikada Erzurumspor Eren'in ayağından golü buldu. Dakikalar süren VAR incelemesi sonrası pozisyonu inceleyen Hakem Murat Erdoğan ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
33'üncü dakikada Denizlispor atağında ceza sahası için sol çaprazda topla buluşan Mustafa'nın ortasında arka direkteki Gökhan yerden vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
35'inci dakikada Mustafa Yumlu'nun ceza sahası içinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
45+4'üncü dakikada Erzurumspor kontratağında Rosheuvel müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
67'nci dakikada Erzurumspor ceza sahasında Cengizhan'ın uzaklaştırmak istediği top eline çarptı. Pozisyonu penaltı olarak değerlendiren Hakem Erdoğan, VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyip penaltı kararını iptal etti.
70'inci dakikada Mayi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Göktuğ yumruklarıyla tehlikeyi önledi.
74'üncü dakikada Erzurumspor golü buldu. Soldan Rosheuvel'in yerden ortasında Özgür ceza sahasına girer girmez gelişine vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.
75'inci dakikada Muhammet Özkal'ın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eren net pozisyonda topu dışarı attı.
77'nci dakikada sağdan Eren'in ara pasında arka direkte bomboş pozisyonda toplu buluşan Rosheuvel çerçeveyi tutturamadı.
80'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Eren uzak direğe plase vurdu, yerden seken top filelere gitti: 0-2.
Kalan bölümde iki takımın atakları sonuç vermeyince Erzurumspor müsabakayı 2-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-03-12 21:13:31
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