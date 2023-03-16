Merkezefendi 8'de 8 peşinde

DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon deplasmandaki kötü parformansına rağmen evinde oynadığı son 7 maçı kazanarak Play-Off hattındaki yerini koruyan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Ayos Konyaspor'u iç sahadaki seriyi sürdürme hedefiyle konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Denizli temsilcisi ligde 20 maçta 9 galibiyetle Play-Off hattında yedinci sırada kendisine yer bulurken, Konyaspor ise 6 galibiyetle düşme hattında son sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-03-16 10:49:39
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