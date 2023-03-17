Denizlispor'un derdi gol

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Altaş Denizlispor, son 3 maçtır ağları sarsamadı. Son olarak Bandırmaspor'u 4-1 yendiği 4 Şubat'taki deplasmanda gol sevinci yaşayan yeşil-siyahlı ekip, 1-0 kaybettiği Sakaryaspor, 0-0 biten Gençlerbirliği ve evinde 2-0 mağlup olduğu Erzurumspor FK maçlarında ağları sarsamadı. Ligde 25 maçta attığı 24 golle en az skor üreten takımlardan olan Denizli, bu hafta eski teknik patronlarından Osman Özköylü'nün çalıştırdığı Pendikspor deplasmanında zincir kırmak istiyor. Evinde 4 maçtır galip gelemeyen Denizlispor, son 2 deplasman maçını ise 1 galibiyet, 1 beraberlikle geçmişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ömer Ergin Karataş
2023-03-17 12:48:37
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