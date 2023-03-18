Sahte kimlikle 3 milyon 711 bin TL'lik kredi vurgununa 7 tutuklama



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ merkezli 3 ilde, sahte kimliklerle bankalardan 47 kişi adına usulsüz kredi çekerek 3 milyon 711 bin lira vurgun yapan çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başkaları adına sahte kimlik düzenleyerek bankalarda hesap açıp usulsüz kredi çektiği tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin düzenledikleri sahte kimliklerle 27 ilde bankalardan 47 vatandaş adına toplam 3 milyon 711 bin lira kredi çektikleri tespit edildi. Polis, Denizli merkezli İstanbul ve Kırklareli'de önceki gün yaptığı eş zamanlı operasyonla Aydın P. (61), Haydar K. (62), Nihat B. (52), Bilal O. (64), Tuncay K. (45), İdris T. (26) ve Olcay G.´yi (51) gözaltına aldı.

Denizli'ye getirilen 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-03-18 15:02:15



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