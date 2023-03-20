Sabaha karşı gasp kamerada



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sabaha karşı markete giden Müsamettin İpek'in (59) cep telefonunu ve 2 bin lirasını gasbeden 4 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma'nın (JASAT) takibi sonucu yakalandı. Gasp anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Mart günü saat 04.00 sıralarında Pamukkale Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. 4 kişi, markete gitmek için evden çıkan Müsamettin İpek´in yolunu kesip, cep telefonunu aldı, ardından da ceplerini aradı. Bu sırada eline sakladığı parayı fark eden şüpheliler, İpek'in 2 bin lirasını da gasbetti.

İpek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin N.Ç. (23), A.Y. (16), S.S. (25) ve S.Y. (18) olduğunu tespit etti. Karahayıt Jandarma Karakolu ekipleri ile JASAT tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

'TELEFONUMU VE ELİMDEKİ PARAYI ALDILAR'

Bir iş yerinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Müsamettin İpek, "Markete gitmek için yola çıkmıştım. Önü kesip, para istediler. Ben de olmadığını söyledim. Önce cep telefonumu aldılar. O sırada cebimdeki 2 bin lirayı elime alıp, avucumun içinde sakladım. Parayı sakladığımı fark etiler, telefonumu ve elimdeki parayı aldılar. Çok korktum, bana bir şey yapacaklar sandım" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-03-20 15:43:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.