Yolda karşılaştı, eşine mesaj attığı iddiasıyla öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Denizli'nin Çivril ilçesinde, eşine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ettiği Hüseyin Ş,'yi (33) başına taşla vurup, bacağına pompalıyla ateş ederek öldüren Gökhan S.,(31) , jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökhan S.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, Hüseyin Ş.'yi eşine cep telefonundan taciz içerikli mesajlar attığı için tartışıp, öldürdüğünü söylediği öğrenildi.Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇETİN

2023-06-25 16:04:37



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