Tarım işçilerini taşıyan kamyonet dere yatağına savruldu: 1 ölü, 5 yaralı

Hüseyin BAYBARS/TAVAS (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dere yatağına savrulduğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Enver Birsin (58) yönetimindeki 20 AJT 327 plakalı kamyonet Seki Mahallesi istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprü bariyerine çarparak dere yatağına savruldu. Çevredeki diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kamyonetteki Havane Örgen'in (55) hayatını kaybettiği belirlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tavas İtfaiye Şubesi ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri Cennet Hanım İnce (53), Nadide Kömür (48) ve İlknur Atalay (48) sedyelerle yola taşıdı. Kamyonet sürücüsü Enver Birsin ile yanındaki yolcu eşi Ayşe Birsin de (54) kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Havane Örgen'in cenazesini otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Hüseyin BAYBARS

2023-08-14 19:01:05