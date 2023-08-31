Otomobil şarampole yuvarlanıp ağaca çarptı; baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, şarampole yuvarlanıp ağaca çarpan otomobildeki Halil İbrahim Özkan (63) ile oğlu Nurullah Özkan (28) hayatını kaybetti, kızı Elif Özkan (30) ile torunu Ecrin Yağmur Özkan (20) yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'den Uşak yönüne giden Nurullah Özkan yönetimindeki 64 AH 478 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Nurullah Özkan ile babası Halil İbrahim Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Halil İbrahim Özkan'ın kızı Elif Özkan ile torunu Ecrin Yağmur Özkan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Nurullah Özkan ile babası Halil İbrahim Özkan'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN

2023-08-31 13:58:39