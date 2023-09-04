Çoban, keçiye saldıran çakalı dronla görüntüledi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, bir çoban keçi sürüsüne saldıran çakalı dronla görüntüledi. Görüntülerde çakalın bir keçiyi boynundan yakalayıp, sürüklemesi yer aldı.

Kızılca Mahallesi'nde yaşayan çoban Kazım Gucuko, 2 Eylül'de, keçi sürüsünü otlatmak için araziye çıkardı. Çoban Gucuko, bu sırada bir yandan da dron uçurup, sürüsünü havadan kontrol etmeye başladı. Bu sırada sürüye yaklaşan bir çakal olduğunu fark eden Gucuko, dronla takip etti. Gucuko'nun dronla takip ettiği çakal, arazide bir süre yürüdükten sonra, çalıların arasına girdi. Ardından da yanından geçen sürü içindeki bir keçiyi yakaladı. Belgeseli aratmayan görüntülerde keçiyi boğazından yakalayıp, sürükleyen çakal, daha sonra ortadan kayboldu. Sürüye uzak mesafede olan çoban Gucuko, hızla bölgeye gitti. Yaralı keçi, bir süre sonra ayağa kalkıp, sürünün yanına gitti. Bu anlar da görüntülerde yer aldı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Tavas Ramazan ÇETİN

2023-09-04 15:21:07