Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'ninHonaz ilçesinde, kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. Abdulcabbar Aldırma (41) ve akrabası Galip Aldırma (38) kahvehanede oturdukları sırada, yanlarına gelen ve daha öncesinden husumetli oldukları Fırat. Ç. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Fırat Ç. yanındaki taşıdığı tabancayla Abdulcabbar Aldırma ile Galip Aldırma'ya arta arda ateş etti. Kahvehanede oturanlar ise olay sırasında panik ve korku içerisinde kaçıştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve başından vurulan Galip Aldırma, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulcabbar Aldırma'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayyerinden kaçan şüpheli Fırat Ç.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.