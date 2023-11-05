Potada Ege derbisi
BasketbolSüper Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket ile lige çok iyi bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor yarın Ege derbisinde rakip olacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ev sahibi Denizli temsilcisi bu sezon ligde 5 maçını da kaybederek galibiyet alamayan tek takım oldu. Petkimspor ise 5 haftada 4 galibiyetle zirve yarışı veriyor.
BasketbolSüper Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket ile lige çok iyi bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor yarın Ege derbisinde rakip olacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ev sahibi Denizli temsilcisi bu sezon ligde 5 maçını da kaybederek galibiyet alamayan tek takım oldu. Petkimspor ise 5 haftada 4 galibiyetle zirve yarışı veriyor.
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