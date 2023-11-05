Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Potada Ege derbisi

         BasketbolSüper Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket ile lige çok iyi bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor yarın Ege derbisinde rakip olacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ev sahibi Denizli temsilcisi bu sezon ligde 5 maçını da kaybederek galibiyet alamayan tek takım oldu. Petkimspor ise 5 haftada 4 galibiyetle zirve yarışı veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada Ege derbisi
        ABONE OL
        ABONE OL

         BasketbolSüper Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket ile lige çok iyi bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor yarın Ege derbisinde rakip olacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ev sahibi Denizli temsilcisi bu sezon ligde 5 maçını da kaybederek galibiyet alamayan tek takım oldu. Petkimspor ise 5 haftada 4 galibiyetle zirve yarışı veriyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi!
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        Sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"

        Benzer Haberler

        Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü
        Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü
        Denizli'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
        Denizli'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
        Denizli'de polis ve jandarma eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı
        Denizli'de polis ve jandarma eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı
        Denizli'de geri dönüşüm tesisisin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Denizli'de geri dönüşüm tesisisin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Düğün magandalarına jandarmadan 'Yıldırım' operasyonu
        Düğün magandalarına jandarmadan 'Yıldırım' operasyonu
        Denizlispor'un konuğu Menemen FK
        Denizlispor'un konuğu Menemen FK